Napoli, Politano lascia la nazionale ma è solo per il battesimo di Giselle

Impegnato con la nazionale del ct Mancini in vista della finalissima del 1 giugno a Wembley contro l'Argentina, Matteo Politano ha lasciato per qualche ora il ritiro di Coverciano per poter volare a Roma e festeggiare con la famiglia il battesimo della piccola Giselle. La prima erede di casa Politano era nata lo scorso giugno. Il calciatore azzurro e la compagna hanno pubblicato sui social le foto della festa in famiglia.