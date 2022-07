Napoli, Politano e lo sfottò a Gaetano alla Playstation: «Ce l'hai la patente?»

Le serate in ritiro, per quasi tutti i calciatori del Napoli, passano davanti alla tv o anche davanti alla Playstation. È stato così ieri anche per Matteo Politano, Diego Demme e Gianluca Gaetano: l'ex esterno dell'Inter ha immortalato via social la prestazione del giovane centrocampista napoletano, alle prese con il videogame della Formula 1. Non proprio una sua specialità. «Ma ce l'hai la patente?» gli ha chiesto Politano dopo l'ennesimo errore in curva, scatenando le risate dei presenti.