«Non ho mai rifiutato, è sempre stata una piazza di mio gradimento. Due anni fa col Sassuolo c'erano dei problemi di documenti. Sono contento di essere arrivato due anni dopo». Matteo Politano si presenta così al pubblico azzurro dopo aver già esordito in maglia Napoli contro la. «È stata una prova di carattere, non è facile rialzarsi quando sei rimontato, siamo stati bravi a restare lì con la testa. Chi è entrato l'ha fatto bene, l'importante è farsi trovare pronti anche dalla panchina».«Nel 4-3-3 riesco ad esprimermi al meglio, per cui sono contentissimo di aver fatto questa scelta», ha confessato a Radio Kiss Kiss. «Un mese fa c'era stato un timido approccio da parte del direttore, ma era ancora presto per il mercato, quando venni a Napoli a giocare con l', non mi aspettavo di essere qui». L'Inter ora sarà l'avversaria in Coppa: «Andremo a San Siro a cercare di fare la partita come sempre per arrivare in finale. Affrontare l'Inter sarà emozionante, ho passato un anno e mezzo bellissimo». Ma prima c'è la sfida al: «Giocano bene, anche dal basso. Sarà una partita molto difficile. Ma dobbiamo pensare a noi stessi, ora siamo a due punti dall'Europa e quello è l'obiettivo minimo.è un campione, abbiamo un ottimo rapporto. Da tanti anni mi diceve di venire a Napoli. Ora ci siamo riusciti».