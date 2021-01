Un’altra gara da protagonista per Matteo Politano, l’esterno del Napoli che è entrato in campo nella ripresa rilevando Petagna e ha chiuso la saracinesca di un match che rischiava di complicarsi per la squadra di Gattuso. «Era fondamentale vincere oggi, ora arriveranno tante gare ravvicinate e complicate» ha detto a fine gara Politano. «Ci confrontiamo spesso, sappiamo che abbiamo fatto errori, ma abbiamo guardato sempre avanti».

Un gol da record il suo, come confermato da Opta Italia. Nessun giocatore dei top-5 campionati europei in corso, infatti, ha segnato più reti dell’azzurro subentrando dalla panchina. Quello di oggi al Parma è il 4° gol dell’azzurro in stagione, al pari di Nils Petersen del Friburgo e Krzysztof Piatek dell'Hertha Berlino. «Siamo tanti forti qui, Gattuso ha ampia scelta, noi cerchiamo sempre di essere pronti» ha detto a Sky Politano. «Ora ci ricarichiamo e poi pensiamo alla Coppa Italia».

