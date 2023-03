Pomeriggio da visitatore per Matteo Politano, l'attaccante del Napoli che ha fatto capolino ai Quartieri spagnoli. L'azzurro ha visitato il murales di Maradona presente e diventato ormai da un po' di anni un punto di riferimenti per tifosi e turisti. Per Politano, foto di rito con curiosi e presenti in quello che è ormai diventato il "Largo Maradona".