«Sono contento per il gol, Gattuso è uno che parla parecchio quindi ci sta che mi riprenda sempre in campo». Matteo Politano lascia il suo segno nella vittoria contro lo Spezia allo Stadio Maradona. E l'esterno del Napoli è il primo a metterci la faccia dopo il 4-2 contro i liguri. «Siamo felici per la vittoria ma dovevamo controllarla meglio nella ripresa» ha concluso Politano a Rai Sport.

