LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è raccontato ai microfoni di Sky Sport Matteo Politano , elemento azzurro dallo scorso gennaio. «I tifosi qui sono molto calorosi, è bello essere un giocatore del. Conte e Gattuso mettono l'anima nel loro lavoro. Conte va più per le lunghe mentrefa meno ma con più intensità» ha racontato l'esterno ex Sassuolo e Inter.«In questo gruppo ci sono tanti calciatori forti:, lo stesso, poi c'è Insigne, Di Lorenzo» ha continuato Politano. Il Napoli , ora, spera di poter terminare il campionato: «Il nostro obiettivo è arrivare in Europa e dobbiamo dare il massimo per riuscirci. La Nazionale? Sicuramente è un mio obiettivo e avrò un anno in più per far vedere adi meritare la maglia azzurra».