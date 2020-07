LEGGI ANCHE

Un mezzo passo falso per Matteo Politano e per ilquello di Bologna. «Ma non abbiamo la testa al Barcellona» ha subito assicurato l'esterno azzurro. «Stasera nel primo tempo abbiamo fatto bene, ma dovevamo chiuderla e non ci siamo riusciti. Nella ripresa sono stati bravi loro. Ci è mancato il guizzo stasera come con il. Se le partite le lasci aperte poi alla fine rischi di pareggiarle. Io sto bene, sono arrivato a gennaio con tanto entusiasmo, mi sto mettendo a disposizione diper avere continuità, spero di trovare presto il primo gol con il, sarebbe importante sbloccarmi». Gattuso e Conte sono simili come approccio e mentalità, ma il modulo è completamente diverso. Questo del Napoli mi sta meglio addosso, conmi sono trovato bene ma è stato un anno particolare» ha ammessoai microfoni di Dazn. «Gattuso ci chiede tanto in copertura, si fa tanta fatica ma noi esterni dobbiamo dare una mano sempre a tutta la squadra, anche se poi negli ultimi metri possiamo essere meno lucidi».