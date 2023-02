Una serata tutta polacca quela vissuta da Piotr Zielinski e Bartosz Bereszynski, i due calciatori del Napoli che ieri hanno incontrato in città anche il connazionale Kamil Glik. Insieme con le rispettive mogli, i tre calciatori - Glik gioca con la maglia del Benevento in Serie B - hanno cenato in un ristorante di Pozzuoli nella serata concessa lontano da casa.