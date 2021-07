Napoli-Pordenone, asse di mercato: «È fatta per Folorunsho e Ciciretti»

Le partite contro Bayern Monaco e Wisla Cracovia dei prossimi giorni saranno il primo spartiacque stagionale del Napoli. Non tanto in campo, quanto sul mercato: i primi a lasciare l'azzurro saranno i calciatori che non hanno la certezza di un posto nella squadra di Spalletti.

«Per Ciciretti e Folorunsho ormai ci siamo, è fatta. Il primo arriverà a titolo definitivo», a parlare è Emanuele Berrettoni, ex calciatore azzurro e oggi dirigente del Pordenone che sta per chiudere i due colpi dal club di Giuntoli. «Gaetano? Magari. Farebbe comodo a tante società, è molto forte».