Napoli, porta girevole: Contini in standby, anche Sirigu aspetta

È proprio il caso di dirlo: porta girevole in casa Napoli, con l'intero reparto dei portieri che potrebbe essere stravolto in questo mercato invernale. Al centro dei pensieri azzurri c'è Salvatore Sirigu: zero presenze per lui fin qui in stagione, i problemi fisici che non hanno aiutato, e due squadre che sarebbero pronte a investire su di lui da primo portiere già a gennaio.

La Reggina di Pippo Inzaghi lo chiamerebbe volentieri, ma in Serie B ci sarebbe anche il suo Cagliari, la squadra in cui volentieri Sirigu giocherebbe nel finale di carriera. Ma la permanenza a Napoli per altri sei mesi non è così difficile, viste le ambizioni di Sirigu.

In standby c'è a Genova Nikita Contini: il portiere è in prestito dal Napoli alla Sampdoria, potrebbe tornare per essere secondo o addirittura terzo portiere, ma la decisione finale non è ancora arrivata. Luciano Spalletti lo vorrebbe per non correre più rischi, ma poi bisognerebbe piazzare Marfella, fin qui terzo portiere azzurro.