LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il coronavirus che sembra essere ormai alle spalle in Italia è un problema ancora imperante nel mondo, i cui effetti saranno ancora ben visibili nei prossimi mesi. Income negli altri campionati internazionali, i club di calcio dovranno far fronte a problemi economici molto spesso rilevanti, come accadrà allo, la cui situazione economica pare essere stata ancor più complicata dai mesi appena passati.Per questo il mercato potrebbe venire in aiuto, con qualche cessione importante come potrebbe essere quella di MarcusValle da Silva, il centrocampista brasiliano che è finito nei radar di tanti club. Ilha segnato il suo nome tra i possibili eredi diin mezzo al campo, ma ancora una volta gli azzurri dovranno contendere il calciatore all'. Se, infatti,non arrivasse proprio ad Allan è a Wendel che si rivolgerebbe: base d'asta iche non sembrano essere un grande ostacolo per il club inglese.