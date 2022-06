Il Napoli cerca il portiere di riserva: non solo Sirigu, idea Tatarusanu

Porte girevoli, ma un futuro sempre più definito: se Alex Meret resterà tra i pali del Napoli nei prossimi anni, la squadra di Luciano Spalletti ha bisogno di un vice portiere che sappia essere pronto quando servirà, viste anche le tante partite da giocare nei prossimi mesi. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, sulla lista di Giuntoli ci sarebbe anche il nome di Ciprian Tatarusanu, l'esperto e veterano portiere fresco campione d'Italia con il Milan di Pioli.

Per Tatarusanu una stagione da protagonista: l'infortunio a inizio stagione di Maignan gli aveva aperto le porte per un bel po' di partite e il romeno non si è mai tirato indietro, sfornando anche prestazioni importanti. Ha 36 anni e un ruolo da vice anche al Napoli potrebbe essere la scelta migliore, visto il contratto in scadenza nel 2023 con i rossoneri. Il primo obiettivo di Aurelio De Laurentiis resta in ogni caso Salvatore Sirigu: è lui il preferito per il ruolo di vice.