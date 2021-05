Napoli, il precedente mette i brividi: azzurri a Firenze e Juventus-Inter

Un doppio precedente che mette i brividi ai tifosi del Napoli, con la testa già alla prossima - e forse decisiva - gara contro la Fiorentina di domenica in Toscana. La vittoria contro l'Udinese è già un ricordo, contro i viola la squadra di Gattuso si giocherà buona parte delle speranze di qualificazione in Champions League, una gara da dentro o fuori per i sogni europei.

Firenze è un campo mai dimenticato dagli azzurri, con il dolore per uno scudetto volato via al Franchi ancora recente. Nell'aprile del 2018, infatti, dopo l'esaltante vittoria in casa della Juventus e con il titolo da giocare punto a punto, la squadra di Sarri restò "in albergo", come da famosa citazione sarriana. Un 3-0 viola senza repliche, figlio della tripletta di Simeone e con la Juventus che, vincendo a Milano contro l'Inter, si avviava verso la vittoria dello scudetto.

Nel prossimo weekend di campionato, il penultimo dell'anno, la situazione sembra riproporsi, anche se stavolta azzurri e bianconeri si giocheranno testa a testa un posto per la Champions League. Fiorentina-Napoli spaventa i napoletani, mentre dall'altra parte ci sarà un altro Juventus-Inter (stavolta a Torino, nel 2018 si giocò a San Siro). E ancora ben distanti dalla contemporaneità: saranno Cristiano Ronaldo e compagni a giocare per primi sabato, poi la sfida del Franchi nel lunch match domenicale. Per provare ad allontanare i fantasmi di quella notte in albergo.