Napoli, presentati i nuovi training-kit azzurri per il 2023/24

Dopo la prima e la seconda maglia ufficiali della prossima stagione già rivelate al pubblico a inizio settimana, questa mattina il Napoli ha presentato ai tifosi anche i nuovi training-kit, le divise di allenamento della squadra di Rudi Garcia per il prossimo anno che sta per cominciare. Blu navy, arancio scuro per i portieri, bianco classico a richiamare la seconda maglia da gioco, con sulle spalle il motivo che sarà anche sulla terza maglia gara, ancora da presentare. Le divise da allenamento - come annunciato, con eBay primo sponsor - saranno disponibili da domani pomeriggio negli store ufficiali del Napoli.

🇮🇹 I Campioni d’Italia sono tornati!



👉 Scopri il nuovo training kit targato @eBay_Italia: disponibile da venerdì 14 h. 15 su webstore, eBay Official Store e in tutti gli store ufficiali.



💙 #anew3ra #FromNapolitotheWorld pic.twitter.com/zXtyzAVKBN — Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 13, 2023