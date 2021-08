Napoli in pressing per Camara: ecco come averlo dall'Olympiacos

Doppio intreccio di mercato tra il Napoli e la Grecia. Perché se da un lato Kostas Manolas può raggiungere l'Olympiacos e tornare a casa, dall'altro il club azzurro spinge forte per arrivare a Mady Camara, il 24enne mediano guineano che gioca proprio con addosso la maglia dei biancorossi.

Secondo quanto riportato da Football365, il Napoli sarebbe in pressing per il calciatore, da far rientrare nell'affare che vedrebbe Manolas fare ritorno in Grecia. La volontà dei due club è la stessa: non svalutare i propri calciatori. L'Olympiacos - che pure vorrebbe riportare in patria il difensore azzurro - non è ancora convinto dell'operazione con conguaglio in favore del club di De Laurentiis, che valuta Manolas almeno 20 milioni di euro.