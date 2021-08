Napoli in pressing per Estupiñán: obiettivo numero uno per la fascia

Il Napoli spinge per Pervis Estupiñán: è il terzino ecuadoriano del Villarreal l'obiettivo numero uno del club azzurro in questo momento nel ruolo di terzino sinistro, la carta più concreta viste anche le condizioni del probabile affare. Secondo Sky Sport, Giuntoli non ha mai mollato la presa nonostante la concorrenza inglese e proverà in queste ore a capire le reali possibilità di chiudere l'affare, trovando l'intesa giusta sia sulla formula (il Napoli preferirebbe un prestito annuale) che sulle cifre.

