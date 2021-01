Il Napoli nella Supercoppa contro la Juventus mercoledì sera parte da un dato favorevole: gli azzurri hanno la miglior difesa del campionato, con 16 gol subiti in 17 partite. La Juventus ad esempio ne ha subiti 18. Non solo. A riprova della solidità creata dal lavoro di Gattuso, il Napoli con Roma e Milan, guida la classifica dei clean sheets. Espressione inglese che ha ormai soppiantato la più poetica «rete inviolata», messa nera su bianco da Umberto Saba nel lontano 1934, nelle sestine di Goal, componimento in endecasillabi sciolti, dove il tiro diventava un momento di gioia condivisa. Ma la gioia del gol i portieri del Napoli l'hanno negata in questo campionato sei volte. Solo Milan e Roma hanno saputo fare altrettanto. Quattro volte in porta c'era Ospina e due Meret. Il colombiano ha giocato 10 partite, quindi ha difeso per bene la propria volta nel 40% delle occasioni, Percentuale un po' più bassa per il bravo Alex, titolare sette volte, con quindi il 28,6% di gare concluse con il clean sheets.

Guardando la Juventus, non così bene è andata alla squadra di Pirlo, che ha chiuso con zero gol subiti solo in tre occasioni. Szczesny addirittura è riuscito a chiudere con il clean sheets in una sola gara sulle 13 disputate (7,7%).

Nel dettaglio il Napoli non ha preso gol nelle prime due giornate, a Parma (0-2) e in casa con il Genoa (6-0), alla settima giornata a Bologna (0-1), alla nona in casa con la Roma (4-0), e alla decima a Crotone (0-4), e alla diciottesima con la Fiorentina (6-0).

