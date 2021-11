La miglior difesa? È l'attacco. Lo si sa bene. E quindi tra i segreti del Napoli che prende tre gol in undici partite e ha la porta meno perforata della serie A e di tutta l'Europa intera (insieme al Chelsea) c'è una ricetta semplice semplice: tenere la palla lontana dalla porta di Ospina (e Meret). Meglio ancora se nella metà campo avversaria. Basta vedere i dati. Il Napoli non è la squadra che ha più possesso palla in campionato: la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati