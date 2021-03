Napoli Primavera, altri tre punti: 1-0 alla Salernitana e playoff vicini

Altro recupero e altra vittoria per il Napoli Primavera. Gli azzurrini di Emmanuel Cascione, nel match contro la Salernitana vincono il derby campano e conquistano il secondo successo di fila dando continuità ai tre punti conquistati contro la Reggina solo pochi giorni fa.

A decidere il match - primma vittoria in trasferta per il Napoli Primavera quest'anno - è un episodio in avvio: al 10' gran numero di D'Agostino che scappa via al diretto avversario e si fa atterrare in area. Dal dischetto, Labriola non sbaglia e segna l'1-0 che sarà anche il risultato finale. Gli azzurrini hanno più occasioni per raddoppiare senza però riuscirci con Cioffi e Furina, la Salernitana non tenta mai il forcing finale e il Napoli si prende tre punti importanti. Ora la squadra è a -4 dalla zona playoff, con ancora due gare da recuperare.