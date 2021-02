Napoli Primavera, è caos covid: rinviate le sfide a La Spezia e Lecce

Avrebbero dovuto scendere in campo domani Napoli e Spezia Primavera, ma la LNPB ha comunicato in queste ore il rinvio a data da destinarsi del match. Causa covid, la Primavera azzurra allenata da Emmanuel Cascione - battuta mercoledì dal Pescara nel recupero della seconda giornata di campionato - si fermerà per almeno una settimana, sospendendo anche gli allenamenti.

LEGGI ANCHE Napoli, l'Euroleague è un disastro: terza eliminazione su 4 ai 16esimi

Alla base della scelta, i contatti stretti che avrebbero avuto alcuni elementi della rosa napoletana con soggetti positivi al covid negli ultimi giorni. Con ogni probabilità, dunque, sarà rinviata anche la sfida degli azzurrini contro il Lecce in programma per il prossimo 6 marzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA