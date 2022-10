Napoli, solo un punto con l'Atalanta: gli azzurrini muovono la classifica

Il turno si completerà solo domani con il posticipo tra Verona e Cesena - che interessa da vicino agli azzurrini - ma nel frattempo il Napoli Primavera si prende un punto importante contro l'Atalanta nell'ultimo turno di campionato, uno 0-0 non esente da emozioni ma che soprattutto aiuta la squadra azzurra a muovere la classifica nelle retrovie.

Gli azzurrini arrivano a quota 8 punti dopo la gara casalinga di questo pomeriggio. Partono meglio gli ospiti con Boffelli che mette i guantoni un paio di volte nella prima mezz'ora, poi esce fuori la squadra di Frustalupi che potrebbe andare in vantaggio con Gioielli prima dell'intervallo. Ripresa come il primo tempo: è Rossi a rendersi pericoloso, ma l'Atalanta salva il pareggio in apertura di seconda frazione, poi palo per i nerazzurri con Vavassori e occasione di Marranzino sfruttata male. Occasioni da entrambe le parti ma alla fine è solo pari: nel recupero Giannini ha due volte l'occasione di decidere il match, ma non ci riesce.