Napoli, finalmente una vittoria: la Primavera batte il Bologna 3-0

Il Napoli Primavera finalmente rialza la testa. La squadra di Frustalupi trova la seconda vittoria in campionato e batte con un rotondo 3-0 il Bologna a Cercola, nella domenica che ha visto anche l'esordio tra i convocati del nuovo talento spagnolo Alastuey. Con questi tre punti, il Napoli allontana la zona che spaventa, superando il Cesena e raggiungendo la Sampdoria a quota 6 punti.

El Mago parte in panchina, ma pronti via e gli azzurrini sono già in vantaggio: punizione di Iaccarino e gol di Obaretin al minuto numero 6 che mette la gara in discesa. Le occasioni per raddoppiare non mancano, ma alla fine il secondo gol arriva all'ora di gioco, direttamente da calcio di rigore con Iaccarino. Passano pochi minuti e va in gol anche Gioielli per chiudere la gara. Non è rinviato l'esordio di Alastuey, che entra a venti minuti dalla fine, ma almeno per oggi lo spagnolo non ha avuto troppo lavoro.