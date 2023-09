Napoli Primavera ko a Braga: gli azzurrini sconfitti 1-0 e fanalino di coda

Primo match europeo e prima sconfitta per il Napoli Primavera, anche quest'anno impegnato in Europa nella Youth League. Come la prima squadra di Rudi Garcia, anche gli azzurrini di Tedesco erano impegnati nel pomeriggio a Braga, sconfitti per 1-0: i portoghesi passano dopo una decina di minuti dall'avvio con Noro che riprende una respinta della traversa ed infila il gol poi decisivo. Azzurrini fanalino di coda nel gironcino in attesa del big match contro il Real Madrid della seconda giornata, con gli spagnoli che hanno battuto 2-1 l'Union Berlino all'esordio.

La classifica:

Real Madrid 3

Braga 3

Napoli 0

Union Berlino 0