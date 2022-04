Napoli Primavera ko col Cagliari: gli azzurrini crollano 1-2 a Cercola

Una sfida proibitiva dietro l'altra. Dopo l'Inter, però, il Napoli Primavera non riesce a bloccare un'altra corazzata della categoria come il Cagliari, con i sardi - secondi in classifica - che riescono ad avere la meglio degli azzurrini di Frustalupi nell'anticipo mattutino a Cercola, imponendosi 2-1 grazie ai gol di Desogus (rigore) e Luvumbo che ha chiuso il match.

Nel finale, gli azzurrini riescono ad accorciare le distanze con Ambrosino, che da calcio di rigore segna il gol numero 15 della sua stagione, capocannoniere del torneo. Una sconfitta pesante per gli azzurri, che vedono sempre più avvicinarsi il fondo classifica grazie anche al pareggio del Lecce (1-1 con la Juventus) che ora vede i pugliesi un punto avanti. Nel pomeriggio, invece, la sfida tra Sassuolo e Verona che interessa da vicino al Napoli.