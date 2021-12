Napoli Primavera ko a Cagliari: gli azzurrini battuti 3-0 in trasferta

Un brutto ko che rimescola le carte per il Napoli Primavera di Nicolò Frustalupi. Gli azzurrini sono stati battuti in Sardegna dal Cagliari, con i rossoblu pari età che si aggiudicano il match quasi senza problemi e un 3-0 finale che la dice lunga sull’andamento del match. In attesa che si completi il turno di campionato, il Napoli Primavera si attesta al quarti posto a 19 punti.

Parita inaugurata dopo il quarto d’ora di gioco con il primo gol Palomba su azione da calcio d’angolo. I padroni di casa prima della mezzora piazzano anche il secondo colpo con la rete di Ceter che chiude il primo tempo sul 2-0 e complica i sogni di rimonta. Nella ripresa gli azzurrini provano a prendere le redini ma dopo l’ora di gioco subiscono il terzo gol ancora con Palomba, che firma la sua doppietta e fissa il 3-0 finale.