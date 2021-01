Vittoria per 4-0 del Napoli nella serie B del campionato Primavera. Per la gara degli azzurrini (doppietta di D'Agostino e reti di Iaccarino e Ambrosino) contro il Crotone ci sono stati anche gli spettatori, sistemati dietro alle inferriate dello stadio Piccolo di Cercola, dove la squadra allenata da Emmanuel Cascione gioca in questa stagione.

