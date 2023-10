Napoli Primavera strapazzato: il Cesena vince 4-1

Il Napoli Primavera resta a quota 6 punti in classifica dopo la pesante sconfitta di questo pomeriggio a Cesena nel 4° turno del campionato Primavera 2. Con addosso ancora le scorie della sconfitta in Youth League contro il Real Madrid, gli azzurrini di Andrea Tedesco non riescono a rialzare la testa e si arrendono ai padroni di casa, che scappano a quota 10 punti.

Cesena avanti poco prima della mezzora con Ghinelli, prima dell'intervallo arriva anche il raddoppio con il gol di Coveri che mette quasi il punto finale al match. In apertura di ripresa, De Luca illude però segnando la rete azzurra che sembrerebbe riaprire la gara, una speranza che dura appena dieci minuti con il gol del 3-1 di Amadori. Il poker finale lo sigla Coveri a pochi secondi dal 90‘.