Napoli Primavera, tutto in 90 minuti: ecco le combinazioni per la salvezza

40 punti in classifica già guadagnati, ma potrebbero anche non bastare al Napoli Primavera di Nicolo Frustalupi. Domani gli azzurrini si giocheranno il tutto per tutto in una sfida contro il Verona (già salvo con 43 punti) che deciderà il futuro e i verdetti, sperando di poter evitare i playout. Per conquistare la salvezza il Napoli ha tre opzioni: battere l'Hellas Verona e sorridere in automatico, ma anche pareggiare e finire a pari punti con il Genoa (oggi a 38 punti). Negli scontri diretti, infatti, gli azzurrini sono in vantaggio.

E in caso di sconfitta? Anche se dovesse perdere, il Napoli potrebbe riuscire a evitare i fastidiosi playout: tutto, però, in quel caso dipenderebbe dai risultati di Milan-Genoa e del Lecce impegnato in casa contro il Torino. Gli azzurrini scenderanno in campo alle 12 a Cercola e tutte le squadre interessate alla lotta salvezza giocheranno in contemporanea.

La classifica

Hellas Verona 43

Napoli 40

Milan 40

Genoa 38 (playout)

Lecce 37 (playout)

Spal 26 (già retrocessa)

Pescara 18 (già retrocessa)