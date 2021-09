Napoli Primavera, che colpo Saco: «Che orgoglio la maglia azzurra»

Francese classe 2002 e un passato da milanista: Coli Saco annuncia il suo passaggio alla Primavera del Napoli, il centrocampista nato a Creteil ha postato sui social: «Finalmente annuncio la mia firma con il Napoli: è con grande orgoglio che rappresenterò questa maglia azzurra, grazie a tutti per l'accoglienza, giocatori, staff e la città, mi sento già a casa. Vorrei ringraziare il Milan per tutto quello che ho imparato, ora c'è un nuova sfida». Ieri il neo centrocampista azzurrino è anche andato in campo nella sfida vinta con la Juve: «Bella vittoria contro la Juventus per la mia prima partita in due mesi. Orgoglioso della squadra, continuiamo con questa mentalità».

Finalmente annuncio la mia firma a @sscnapoli è con grande orgoglio che rappresenterò questa maglia azzurra grazie a tutti per l'accoglienza giocatori staff la città mi sento già a casa vorrei ringraziare il Milan per tutto quello che ho imparato ba ora è un nuova sfida che sorge pic.twitter.com/E1luuHCMnL — Coli SACO (@ColiSaco8) September 18, 2021