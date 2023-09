Napoli Primavera-Cosenza 0-2: azzurrini ko anche in campionato

Dopo il brutto esordio con sconfitta in Youth League, il Napoli Primavera crolla anche in campionato. Gli azzurrini di Tedesco sono stati sconfitti questo pomeriggio in casa dal Cosenza, con i rossoblu abili a passare a Cercola per 2-0.

Due ottime occasioni per il Napoli in avvio di primo tempo, con Rossi prima e Lorusso poi, prima dell'intervallo, però, il Cosenza è abile a passare in vantaggio: punizione lunga in area, colpo di testa di Novello che infila l'1-0. All'ora di gioco è Armari a siglare il raddoppio. Il Napoli potrebbe riaprirla con il rigore fischiato al 75' ma Rossi lo tira fuori e sancisce la fine del match.