Napoli Primavera in crisi, oggi ci saranno anche gli ultras

Si torna in campo: il Napoli Primavera in piena crisi affronta l'Inter oggi alle 13 a Cercola, una partita importante per evitare la retrocessione diretta e sperare almeno di arrivare ai Playout, come un anno fa.

Anche gli ultras del gruppo "1972" hanno chiamato a raccolta tutti: «Non tutto splende ed allora torna in campo chi ti difende. Sabato la Primavera si gioca la salvezza in casa contro l'Inter, non possiamo tollerare che in un momento tanto splendente per i nostri colori una grave macchia come la retrocessione in B della Primavera possa diventare la nota stonata in quest'armonica di suoni perfetti. Sabato alle ore 13 saremo a Cercola ad incitare gli scugnizzi in maglia azzurra, invitiamo a tutti coloro che non vogliono che l'onta di una retrocessione macchi le gloriose casacche azzurre dei nostri giovani ragazzi, siate numerosi e degni dei colori che sostenete» il volantino dei tifosi azzurri.