Vincenzo Furina è un nuovo calciatore del Napoli, almeno fino alla prossima estate. L'attaccante si aggregherà alla squadra Primavera azzurra che è pronta a ricominciare il proprio campionato, come confermato dal Cosenza Calcio: «La società Us Catanzaro 1929 comunica di aver ceduto al Napoli l’attaccante classe 2002 Vincenzo Furina, con la formula del prestito secco fino a fine stagione».

Furina è nato a Bivongi, Reggio Calabria, nel 2002, è cresciuto calcisticamente cresciuto nell’US Bivongi-Pazzano e ha già un trascorso importante con i club più importanti d'Italia. Dopo l'arrivo al Catanzaro, ha infatti vestito in prestito prima la maglia della Spal nel 2018-19 (10 gol in 14 presenze con la selezione Under 17) e poi della Fiorentina, sempre in prestito nella passata stagione. Anche a seguito della pandemia, Furina non è stato riscattato dal club viola. Dopo non aver trovato spazio in Serie C, si giocherà le sue carte con il Napoli di Cascione.

