Terza sconfitta di fila nella gestione, illascia spazio anche all'Empoli che sa vincere in rimonta al Iannello. Azzurrini battuti ancora una volta dopo una buona prestazione per metà gara, con una rimonta negli ultimi dieci minuti che sa di beffa.Ottimo avvio con gol didagli undici metri, il Napoli merita il vantaggio e sa tenere l'avversario fino all'intervallo. Azzurrini bravi fino all'80, poi la rete di Merola e la doppietta di Lipari - non senza errori della difesa napoletana - cambiano il risultato e lasciano la squadra di casa senza alcun punto e sul fondo classifica.