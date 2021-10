Napoli sconfitto in campionato: azzurrini ko 1-0 contro l'Empoli

Dopo la sconfitta in Coppa Italia, non riesce a trovare continuità il Napoli Primavera. La squadra di Frustalupi deve arrendersi all'Empoli, sconfitta per 1-0 dai toscani: dopo un primo tempo di sostanziale equilibrio, l'Empoli passa in vantaggio poco prima dell'ora di gioco con un tiro dalla distanza di Pezzola, che sarà poi decisivo. A nulla valgono, infatti, i tentativi di Frustalupi per stravolgere la gara: la squadra azzurra sfiora il pari con Marchisano, poi però l'Empoli legittima il successo nel finale quando rischia di allargare il risultato. Azzurrini in campo tra una settimana con il Sassuolo.

