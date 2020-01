LEGGI ANCHE

Dopo un anno e mezzo di lavoro si interrompe il rapporto tra il. L'allenatore della Primavera azzurra è stato esonerato dal club dopo la decisiva sconfitta dello scorso weekend a Pescara, come confermato da una nota sul sito ufficiale.«La SSC Napoli comunica di aver sollevato dall'incarico di Responsabile Tecnico della squadrail Signor Roberto Baronio» - si legge - «La Società ringrazia l'allenatore per l'impegno e la professionalità profusi in questi mesi di lavoro, augurando le migliori fortune per il proseguimento della carriera professionale».A prendere il posto di Baronio sarà Giuseppe Angelini, ex allenatore del Cesena in serie D (campionato vinto nella scorsa stagione).