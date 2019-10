© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un Napoli di rigore: due calci dal dischetto, realizzati prima dae poi da, lanciano ildinel secondo turno della Coppa Italia di categoria. Un torneo che esalta gli azzurrini visto che l'ultima vittoria era arrivata proprio contro il Cosenza nel turno precedente e che ora fa sorridere nuovamente la squadra.Pronti via ed èa non farsi tradire dall'emozione sul primo calcio di rigore procurato da Mancino, il vantaggio rilassa subito i padroni di casa che trovano anche il raddoppio con Palmiero bravo a segnare dopo essersi fatto stendere in area. I biancocelesti si riavvicinano con la rete opportunista del difensore Franco, appena prima dell'intervallo.bravo a gestire il vantaggio nella ripresa ed anche in un concitato finale, prendendosi la qualificazione agli ottavi contro la Roma.