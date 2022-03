Napoli Primavera in caduta libera: 0-1 a Firenze, quinto ko di fila

Non si arresta la caduta libera del Napoli Primavera. Gli azzurrini di Frustalupi sono stati sconfitti anche a Firenze di misura: a decidere il match molto equilibrato, infatti, è stato un gol di Corradini in apertura di ripresa, direttamente da calcio di rigore.

La squadra di Frustalupi ha sfiorato più volte il pareggio senza riuscire però mai a riequilibrare la gara, nonostante il forcing del finale. Per il Napoli Primavera quella di Firenze è la quinta sconfitta di fila (gli azzurrini, infatti, non erano scesi in campo nel precedente turno contro il Pescara a causa del maltempo), pericolosamente vicini alla zona Playout.