Napoli Primavera, beffa nel finale: gli azzurrini ko 0-1 a Frosinone

Ancora una beffa nel finale per il Napoli Primavera di Frustalupi che stavolta deve arrendersi al gol allo scadere del Frosinone tornando dal Lazio senza punti che sarebbero stati importanti per la classifica degli azzurrini.

La gara è stata decisa dal gol di Milazzo in pieno recupero che taglia le gambe al Napoli, con la squadra di Frustalupi che aveva giocato una buona partita per larga parte del match e rischiato anche il gol nel finale, quando l'urlo di D'Avino si spegne sulla traversa. È la terza sconfitta per gli azzurrini in campionato.