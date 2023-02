Napoli Primavera-Frosinone 0-1, la grande beffa nel finale

Un gol nel finale che rovina tutto: il Napoli Primavera di Nicolo Frustalupi lascia ancora passare in casa una formazione avversaria, arrendendosi nel pomeriggio al Frosinone. Un risultato beffa, uno 0-1 che significa per gli azzurrini un nuovo ko dopo il pareggio in casa del Sassuolo dello scorso turno che aveva invece fatto ben sperare.

Gli azzurrini restano a quota 21 punti, a +6 ancora sulla zona retrocessione ma in piena lotta per quelli che saranno i playout di fine stagione insieme con Milan, Atalanta , Verona e Sampdoria. A decidere il match di oggi a Cercola ci ha pensato un gol di Pera al minuto 86, all'ultima occasione per gli ospiti. Il Napoli aveva avuto subito una chance per andare in vantaggio con Rossi, ma poi ha creato poco e sfruttato male.