Napoli Primavera, Aronica rivela: «Ho parlato con il club, poi non so»

È arrivato sulla panchina del Napoli Primavera da poche settimane, Nicolò Frustalupi, ma il nuovo allenatore dei giovani azzurri poteva avere un nome diverso quest'anno. «Ho avuto contatti con Stefanelli e anche con Chiavelli nei mesi scorsi, c'è stata la grande possibilità di allenare la Primavera», a parlare è Salvatore Aronica, ex difensore azzurro che ha intrapreso la carriera da allenatore.

«Mi avrebbe fatto molto piacere far parte di nuovo della famiglia del Napoli», ha aggiunto Aronica a Radio Kiss Kiss. L'ex difensore palermitano ha allenato nella scorsa stagione al Savoia, prima di essere esonerato a febbraio. «Non so poi cosa sia successo, ma la società ha virato e scelto Frustalupi, mi ha lasciato molto amaro in bocca».