Napoli Primavera, Cioffi va ko: salterà le ultime due gare decisive

Non una bella notizia per il Napoli Primavera e per Nicolo Frustalupi, che perdono Antonio Cioffi in questo finale di stagione Primavera. L'attaccante azzurro, che ha esordito anche in prima squadra lo scorso anno, si è fatto male ieri durante il match contro il genoa, un infortunio al braccio destro che lo costringerà a saltare le ultime due decisive uscite della stagione contro Spal e Verona. Ad annunciarlo è stato l'azzurrino sui social: «Avrei voluto lottare queste ultime due partite insieme a voi, mi dispiace che sia finita così. Vi voglio bene ragazzi e in bocca al lupo, raggiungiamo l’obiettivo».