Il Napoli primavera torna a vincere: 2-1 in casa del Genoa

Un gol in apertura e uno in chiusura per assicurarsi i tre punti. In mezzo, tanta sostanza è qualche occasione che andava sfruttata prima per restare tranquilli. Il Napoli Primavera di Frustalupi torna finalmente in campo in campionato e lo fa con una vittoria importante contro il Genoa.

Un successo targato Cioffi e Ambrosino in casa dei genoani, con gli azzurrini che si godono così i primi tre punti del 2022. A segnare il gol dei padroni di casa ci ha pensato Nesci, quando era ormai troppo tardi per riaprire il match.