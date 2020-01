LEGGI ANCHE

Il ribaltone è completo. Dopo l'esonero di Robertoarrivato lunedi, la Primavera del Napoli è stata affidata a Giuseppe, come comunicato dal club dal proprio sito: «La SSC Napoli comunica di aver affidato la guida tecnica della squadra Primavera al Signor Giuseppe Angelini. La Società augura al nuovo tecnico un buon lavoro».Cresciuto calcisticamente nel, ex centrocampista in campo tra il 1983 e il 1988 prima di passare da Barletta, Padova, Siena e chiudere la carriera al Santarcangelo nel 2001, Angelini deve alla squadra bianconera le maggiori fortune anche in panchina. Con un passato da allenatore anche degli Allievi Nazionali B dellae della Primavera del Cesena, in sella al club che l'ha formato ha vinto il campionato di serie D la scorsa stagione prima della separazione.