Napoli, ko con il Cosenza: 0-1: azzurrini fuori da Coppa ai 16esimi

Ottimo l'avvio di stagione in campionato, meno buono quello in Coppa Italia. Il Napoli Primavera lascia il passo al Cosenza in casa, si arrende allo 0-1 e deve salutare già la competizione. La squadra di Frustalupi cerca in tutti i modi il pari, ma deve salutare la Coppa ai sedicesimi della competizione: a decidere il match del pomeriggio ci ha pensato un gol di De Rogatis, che anticipa la difesa napoletana e il portiere Boffelli per siglare il gol che vale la vittoria finale.

LEGGI ANCHE Mihajlovic e l'esonero di Spalletti: «E Osimhen è forte e ignorante»