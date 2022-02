Napoli Primavera ko con la pioggia: rinviato il match con il Pescara

Dodici minuti di tentativi andati a vuoto, poi la decisione finale: il match è rinviato. Il Napoli Primavera di Nicolo Frustalupi torna da Pescara senza essere mai sceso in campo: la pioggia forte che si sta abbattendo sull'Italia in queste ore non ha risparmiato la gara del campionato Primavera in programma per le 11 di oggi, rinviata a data da destinarsi dal giovane arbitro Baratta dopo un consulto con i due capitani.

Gli azzurrini torneranno in campo contro il Milan nella 22ma giornata del torneo il prossimo 6 marzo, esattamente come la prima squadra Luciano Spalletti che affronterà i rossoneri di Pioli. La squadra di Frustalupi resta al 12esimo posto in classifica a quota 25 punti, ma con ben due gare da recuperare.