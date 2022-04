Napoli Primavera in caduta libera: ko 1-0 a Lecce, è incubo playout

Basta un gol ad affondare il Napoli Primavera di Nicolo Frustalupi, che dopo quattro pareggi di fila esce sconfitto anche dalla trasferta pugliese in casa del Lecce, uno scontro salvezza importantissimo in vista del finale di stagione. A decidere la sfida è un gol dei padroni di casa a inizio ripresa: Hasic beffa la retroguardia azzurra e regala tre punti pesanti ai giallorossi che ora salgono la graduatoria e si portano a -1 dal Napoli.

Eppure la partenza aveva fatto ben sperare: al 10' una mischia in area pugliese poteva portare il Napoli in vantaggio, ma l'occasione sprecata alza i giri del motore dei padroni di casa che si spingono in avanti fino alla traversa del 21’, ancora sugli sviluppi di un angolo. A inizio secondo tempo il gol del difensore leccese che batte Idasiak, poi l'espulsione di Barba per seconda ammonizione all'ora di gioco che spezza un po' i sogni di rimonta. Napoli al 15esimo posto a quota 32 punti, in piena zona playout, scavalcato anche dal Verona.