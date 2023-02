Napoli, profondo rosso: azzurrini ko con il Lecce 2-3

Una in vetta, l'altra sul fondo: il Napoli Primavera di Frustalupi lascia il passo anche al Lecce allo Stadio Piccolo di Cercola e porta a casa un'altra sconfitta in campionato. Il 2-3 contro il Lecce - che sale in vetta alla classifica del campionato di categoria - pesa tantissimo: gli azzurrini restano al terzultimo posto in piena zona playout, in attesa che si completi il turno del weekend.

Eppure l'avvio era stato incoraggiante: al 7' Rossi e Sahli costruiscono l'azione del vantaggio. Ma i pugliesi ci mettono dieci minuti a pareggiarla: è Burnete a approfittare di un errore della difesa per riportare la gara sul 1-1. Prima dell'intervallo si completa la rimonta: Boffelli sbaglia l'uscita e il pallone va in rete con il tocco decisivo di Berisha. Nella ripresa il Napoli la riacciuffa ancora con Sahli al 77', ma passano cinque minuti e ancora Berisha chiude il match.