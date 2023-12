Napoli Primavera-Monopoli: 2-1

Torna il sorriso in casa Napoli, la Primavera azzurra nel match natalizio contro il Monopoli ritrova la vittoria e i tre punti che mancavano da troppo tempo a Cercola. L'occasione perfetta contro i biancoverdi, un successo meritato e firmato dalla doppietta del numero 9 Vigliotti, abile a trascinare i suoi in una gara piena di occasioni.

Tutto del Napoli il primo tempo, con Vigliotti abile a sbloccare il match approfittando di una bella azione corale e di una palla vagante nel centro dell'area. Le occasioni per raddoppiare ci sarebbero già nel primo tempo ma davanti alla porta gli azzurri sono imprecisi. Ci pensa ancora l'attaccante azzurrino in apertura di ripresa: cross dalla trequarti e colpo di testa imprendibile. La partita si chiude e il Napoli di Tedesco abbassa i ritmi colpevolmente: nel finale arriva la rete degli ospiti con Depalo che riapre il match ma solo in parte, incapace di andare a riafcciuffare il pari.