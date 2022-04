Napoli, il vivaio è un problema: solo il 6% di azzurri fatti in casa

Solo il 6% dei minuti giocato da calciatori provenienti dal vivaio azzurro. Questo l'esito inclemente dell'ultimo studio Cies - Centro Internazionale di Studi sullo Sport - per il Napoli di Aurelio De Laurentiis, al 10° posto della speciale classifica dedicata alla Serie A. Gli azzurri provenienti dalla cantera napoletana sono solo due: il capitano Lorenzo Insigne, prossimo all'addio e al passaggio in Mls con la maglia del Toronto, oltre a Alessandro Zanoli, ex terzino della Primavera napoletana che ha trovato spazio in squadra per l'infortunio del compagno Di Lorenzo nelle ultime settimane.

E la squadra di Luciano Spalletti non è nemmeno la peggiore in Italia, se si considera che club come Udinese, Bologna e Venezia non hanno mai schierato in gare interne calciatori cresciuti nel vivaio. Al primo posto della graduatoria di Serie A c'è il Genoa di Blessin (23,9% dei minuti giocati), poi subito dopo arrivano Spezia e Sassuolo. La prima big è la Roma (4° posto), seguita dal Milan (8° posto). La Juventus fa peggio del Napoli, chiudendo al 16° posto (2,6%).